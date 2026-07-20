رئيس الجمهورية يهنئ إسبانيا على تتويج منتخب بلادها بكأس العالم

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حكومة وشعب إسبانيا بتتويج منتخب بلادهما بكأس العالم لكرة القدم-2026 بعد فوزه أمس الأحد على نظيره الأرجنتيني.

وفي مستهل تصريح صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، قال رئيس الجمهورية: “أهنئ رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الصديق بمناسبة التتويج المستحق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بكأس العالم وحصوله على النجمة الثانية”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “أعتقد أنه كان انتصارا مستحقا جدا، بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه النخبة الرياضية الإسبانية”.