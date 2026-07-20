رئيس الجمهورية يهنئ إسبانيا على تتويج منتخب بلادها بكأس العالم
بقلم نادية بن طاهر
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حكومة وشعب إسبانيا بتتويج منتخب بلادهما بكأس العالم لكرة القدم-2026 بعد فوزه أمس الأحد على نظيره الأرجنتيني.
وفي مستهل تصريح صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، قال رئيس الجمهورية: “أهنئ رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الصديق بمناسبة التتويج المستحق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بكأس العالم وحصوله على النجمة الثانية”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “أعتقد أنه كان انتصارا مستحقا جدا، بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه النخبة الرياضية الإسبانية”.
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