رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد العاصمة على الفوز بالسوبر الإفريقي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، نادي اتحاد العاصمة، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري.

وجاء في نص التهنئة:

“مبروك لفريق اتحاد الجزائر على كأس السوبر الإفريقي..أتمنى لكم مزيدًا من الانتصارات والأفراح إن شاء الله.”

هذا وحقق فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، الفوز في نهائي كأس السوبر الإفريقي، على حساب نادي الأهلي المصري.

وتمكن أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، من انهاء الشوط الاول لصالحهم بنتيجة هدف دون رد من تسجيل بلعيد، عن طريق ضربة جزاء.

وخلال الشوط الثاني من هذا النهائي، حاول الاتحاد تعميق الفارق، إلى جانب صده جميع محاولات الأهلي لتعديل النتيجة.

وتمكن رفقاء القائد زين الدين بلعيد، من المحافظة على عذرية شباكهم إلى غاية اعلان الحكم نهاية اللقاء بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، وتتويجه بكأس السوبر الإفريقي لاول مرة في تاريخ النادي.