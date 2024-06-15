رئيس الجمهورية يهنئ الجزائريين بعيد الأضحى

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي كلمة ألقاها الرئيس تبون بالمناسبة قال: “يحل علينا عيد الأضحى لنحيي سنة سيدنا ونبينا ونجعل منه مناسبة للتسامح والتغافر”.

كما وجه التهاني بهذه المناسبة قائلا: “أتوجه بهذه المناسبة بتهانيّ لكل الجزائريين والجزائريات وللجالية الجزائرية في المهجر “.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته توجبه التهاني إلى حجاجنا الميامين في البقاع المقدسة متنميا لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال.

وفي الختام هنأ رئيس الجمهورية الأمة العربية والإسلامية وخصوصا إخواننا في فلسطين المحتلة والجريحة. كما قدم تمنياته بالشفاء أن يرفع عن إخواننا الفلسطينيين الظلم وأن يشفي المصابين وأن يرحم الشهداء.