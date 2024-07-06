رئيس الجمهورية يهنئ الجزائريين بحلول السنة الهجرية الجديدة 

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري وكل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية.

وجاء في مضمون رسالة التهنئة: “بمناسبة حلول غرة محرّم 1446هجرية، ذكرى هجرة حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلّم من مكة إلى المدينة المنورة، إيذانا بميلاد عهد جديد أشرق على البشرية جمعاء، بالخير واليمن والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمحبة والإخاء.”

وأضاف رئيسالجمهورية رسالته “فبهذه المناسبة الغالية علينا، يهنىء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري في داخل الوطن وخارجه وكل الأمة العربية والإسلامية داعيًا الله أن يُعيده علينا والجزائر ترفل في كنف الاستقرار والأمن والازدهار ..وكل عام وأنتم بخير.”

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