رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني بعيد الفطر

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أفراد الجيش الوطني الشعبي بعيد الفطر المبارك.

وكتب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تغريدة على منصة “إكس” : عيدا مباركا لبواسل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المظفر. عبر كل النواحي والوحدات، دون أن أنسى الأشاوس المرابطين على حدودنا.. عيدكم مبارك، وجعلكم الله في حماه.

وأدى صبيحة اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر.

كما أدى الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوزير الأول نذير العرباوي و الطاقم الحكومي صلاة عيد الفطر في الجامع الأعظم. رفقة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

ولأول مرة تؤدى صلاة عيد الفطر بجامع الجزائر بعد تدشينه من قبل رئيس الجمهورية. أين أدى الوزير الأول و الطاقم الحكومي صلاة العيد وحضر وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير الداخلية إبراهيم مراد، وعدد من الوزراء على غرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، وزير العدل، بالإضافة إلى سفراء وقناصلة دول إسلامية في الجزائر.