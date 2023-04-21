رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني والأسلاك الأمنية بعيد الفطر المبارك

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صبيحة اليوم الجمعة، أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية من الدرك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي تغريدة للرئيس تبون عبر حسابه على التويتر: “عيد مبارك لكل أشاوس جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ضباطا وضباط صف وجنودا. في كل الوحدات والنواحي وكل أولئك المرابطين على حدود وطننا المفدى. دام عز الجزائر ودمتم ذخرا لها”.

كما غرّد الرئيس أيضا:” تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل الأعين الساهرة على حماية الجزائر. من أفراد سلاح الدرك الوطني وشرطة وحماية مدنية وجمارك. تقبل الله منا ومنكم أجمعين”.

كما قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، تهانيه، إلى الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.

وتابع رئيس الجمهورية “يجب ألا ينسينا احتفالنا بالعيد معاناة اخواننا في فلسطين المحتلة. لا يجب أن ننسى انتهاك حرمة المسجد الأقصى أمام العالم وصمته. كما لا يجب أن ننسى حالة اشقاءنا في السودان”.

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