رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني والأسلاك الأمنية بعيد الفطر

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية بعيد الفطر المبارك.

وجاء في رسالة التهنئة:” تهانيّ بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. في كل النواحي العسكرية، ضباطًا وضباط صف وجنوداً، ولا سيّما العيون السّاهرة على حدودنا. دمتم ذخرا لوطننا المفدى، وكل عام وأنتم بخير”.

كما هنّأ الرئيس تبون بمناسبة عيد الفطر المبارك، أفراد سلاح الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية والجمارك، متمنياً لهم كل التوفيق.

