رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني والأسلاك الأمنية والأطباء بعيد الأضحى المبارك
قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه الخالصة لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. وكذا الأسلاك الأمنية بعيد الأضحى المبارك.
وهنأ رئيس الجمهورية في تغريدة له على التويتر، الأاسلاك الأمنية قائلا:”أتقدم بتهاني الخالصة إلى كل أفراد سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات”.
كما هنأ رئيس الجمهورية أفراد الجيش الوطني الشعبي قائلا:” عيد مبارك و سعيد لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. من ضباط و ضباط صف و جنود، وتحية خاصة للمرابطين على الحدود.. حفظكم الله وحماكم”.
من جهته هنأ رئيس الجمهورية كافة العاملين في القطاع الصحي بعيد الأضحى المبارك قائلا:” أتقدم بأخلص التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لأطبائنا وشبه الطبيين وكل مستخدمي قطاع الصحة”.