رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الفضيل

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الجمهورية، مساء اليوم، إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

وقال الرئيس تبون بهذه المناسبة: “نحمد الله تعالى أنْ هلَّ علينا شهر رمضان المبارك بنفحاته الربانية”، مضيفًا: “أتوجّه إلى كل الجزائريات والجزائريين بأصدق التهاني وأطيب التبريكات سائلا المولى عزّ وجل أن يجعل شهر رمضان شهر خير وتضامن”.

كما نوّه رئيس الجمهورية بكل المجهودات التي جعلت بلادنا في منأى عن كل التقلبات من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن من منتوجات.

وثمّن الرئيس تظافر جهود الجميع للحفاظ على الوفرة وتجنّب كل أشكال المضاربة والتبذير.

وهنّأ الرئيس تبون، أبناءَ الجالية الجزائرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما توجّه بالتهنئة إلى الأشقاء في فلسطين الجريحة، راجيًا من المولى عزّ وجل أن يخفّف من معاناتهم.