رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية،من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

كما جاء في بيان للرئاسة:”تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية،من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة،

كما هنّأه فيها، والشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك، معربا له عن خالص تمنياته، بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، “أعرب الرئيس، عن امتنانه للتهنئة، واللفتة الكريمة لسمو الأمير، متمنّيا له وللشعب القطري الشقيق، المزيد من الهناء والازدهار والتألّق.”