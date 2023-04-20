رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تهانيه، إلى الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.

وتابع رئيس الجمهورية “يجب ألا ينسينا احتفالنا بالعيد معاناة اخواننا في فلسطين المحتلة. لا يجب أن ننسى انتهاك حرمة المسجد الأقصى أمام العالم وصمته. كما لا يجب أن ننسى حالة اشقاءنا في السودان”.