رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك
بقلم حمزة بن هويس
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك
قائلا :” أيتها المواطنات أيها المواطنون أتوجه إليكم جميعا بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”
وأضاف الرئيس تبون قائلا : “الخاتمة الطيبة للنفحات الإيمانية التي عشناها طيلة شهر رمضان الفضيل نحمد الله الذي وفقنا لصيامه وقيامه. “
كما قال رئيس الجمهورية بأن :” شهر رمضان الفضيل عم فيه الخير والطمأنينة وساد فيه الارتياح والتضامن كميزة راسخة في مجتمعنا العريق “
كما شكر كل من ساهم في تكريس عاداتنا المحمودة في التضامن والأخوة بسلوكاتهم الراقية بخدمتهم وتفانيهم في مهامهم
نشكر بهذه المناسبة كل من ساهم في تكريس عاداتنا المحمودة في التضامن والأخوة وبسلوكاتهم الراقية من مواطنين وتجار ومتعاملين اقتصاديين لخدمتهم وتفانيهم في مهامهم
وأضاف تبون قائلا:”نجدّد باسمكم جميعا تهاني عيد الفطر المبارك لجاليتنا في الخارج ولكل المسلمين ونخصّ بالذكر إخواننا في فلسطين وهم تحت نار واضطهاد الاحتلال راجين من الله عزّ وجل أن يرحم شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن ينصر الصامدين منهم نصرا مبينا”
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