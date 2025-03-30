رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

قائلا :” أيتها المواطنات أيها المواطنون أتوجه إليكم جميعا بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”

وأضاف الرئيس تبون قائلا : “الخاتمة الطيبة للنفحات الإيمانية التي عشناها طيلة شهر رمضان الفضيل نحمد الله الذي وفقنا لصيامه وقيامه. “

كما قال رئيس الجمهورية بأن :” شهر رمضان الفضيل عم فيه الخير والطمأنينة وساد فيه الارتياح والتضامن كميزة راسخة في مجتمعنا العريق “

كما شكر كل من ساهم في تكريس عاداتنا المحمودة في التضامن والأخوة بسلوكاتهم الراقية بخدمتهم وتفانيهم في مهامهم