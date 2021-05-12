رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية للشعب الجزائري “بالأمس كنا نترقب هلال رمضان، واليوم نودعه”.

وسأل رئيس الجمهورية المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

وبهذه السانحة، دعا رئيس الجمهورية المواطنين، الى المزيد من اليقظة والحرص والالتزام بالتدابير الوقائية من كورونا.

وقال إن الوباء لا يزال يفتك بالأرواح ويدمر اقتصاديات العالم، رغم الإمكانيات الهائلة التي تم تجنيدها لمكافحته، والتقليل من آثاره.

وتحدث الرئيس تبون عن قيم التضامن المعهودة لدى شعبنا الأبي، في شهر الرحمة والغفران.

وقال رئيس الجمهورية إن المطلوب منا اليوم هو المحافظة على هذه الروح والقيم.