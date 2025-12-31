رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري بهذه المناسبة: “أتوجه إلى المواطنات والمواطنين ونحن نستقبل العام الجديد بتهانٍ حارة”.

وأضاف: “أتوجّه إليكم بتهاني حارة بموفور الصحة والعافية للجميع”، و”أتوجه إليكم بموفور الهناء والسؤدد لوطننا المفدى”.

وأكد الرئيس أن “العام الجديد سيكون فخرًا ورفعة لكل الجزائريات والجزائريين”، مشيرًا إلى أنه سيكون “فخرًا ورفعة بما حققته سواعد الرجال وتضحياتهم”.

وتابع قائلاً: “أتمنى نهاية الجرائم الصهيونية والعودة للحياة العادية في الضفة وغزة والقدس”.

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: “دامت الجزائر حرة، أبية، شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.