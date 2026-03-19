رئيس الجمهورية  يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر ويشيد بروح التضامن

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قدّم خلالها تهانيه الخالصة لكل الجزائريين داخل الوطن وخارجه، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والرخاء للجزائر.

وهنّأ رئيس الجمهورية الشعب الجزائري بحلول عيد الفطر، مشيدًا بالجهود التي ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة خلال شهر رمضان، بما عزّز قيم التضامن والتعاون بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد الرئيس تبون أن شهر رمضان الكريم خلّف “طمأنينة وروحانية عميقة” انعكست إيجابًا على نفوس الجزائريين، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذه القيم في الحياة اليومية.

كما توجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الشهر الفضيل وتعزيز روح التضامن والتآزر بين المواطنين.

وفي ختام كلمته، أزفّ رئيس الجمهورية تهانيه إلى أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، مؤكدًا وقوف الجزائر الدائم إلى جانبهم، وحرص الدولة على تعزيز الروابط معهم في مختلف الظروف.