رئيس الجمهورية يهنئ الطلبة الفائزين في المسابقة الدولية للتكنولوجيات

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الطلبة الجزائريين الفائزين بالمراتب الأولى والثانية في المسابقة الدولية للتكنولوجيات، بشنزين الصينية.

وجاء في تدوينة لرئيس الجمهورية على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك: “مبروك لطلبتنا من جامعات ومدارس باتنة، بجاية، الجزائر، الجزائر 1، البليدة 1، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران وتلمسان. على تتويجهم بالمراتب الأولى والثانية في المسابقة الدولية للتكنولوجيات بشنزين الصينية..بالتوفيق في انتصارات أخرى إن شاء الله”.

هذا وتوج فريقان جزائريان بالمرتبتين الأولى والثانية في منافستين مختلفتين في إطار فعاليات الطبعة الرابعة لمسابقة “هواوي” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي احتضتنها الصين في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 ماي الجاري.

وقد انطلقت فعاليات هذه المسابقة الأربعاء الماضي، بمشاركة 15 طالبا جزائريا موزعين عبر خمس فرق، من بين أكثر من 400 طالب مثلوا 74 دولة.

جدير بالذكر أن الطلبة المتأهلين للمسابقة النهائية قد اعتلوا صدارة القارة الإفريقية، بعد حصولهم على الخمس مراتب الأولى من بين 28 دولة و50 فريقا.