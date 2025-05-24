رئيس الجمهورية يهنئ الطلبة المتفوقين في مسابقة هواوي

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الطلبة المتفوقين في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكتب الرئيس تبون: “بكل فخر أهنئ طلبتنا الحاصلين على النتائج غير المسبوقة. من بين 114 دولة في النهائي العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشنزن الصينية”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “كما أهنىء مدارسنا الوطنية وجامعاتنا من ولايات سطيف، بجاية، سيدي بلعباس. الجزائر العاصمة ووهران على الوصول إلى هذه المراتب العالمية الراقية.. شكرا لكم جميعاً”.