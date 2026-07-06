رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الوطني لتلاميذ الثانوية بتتويجه بطلا افريقيا في أولمبياد الرياضيات

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أسرة التربية الوطنية. على تتويج الفريق الوطني لتلاميذ الثانوية بلقب أبطال افريقيا في أولمبياد الرياضيات.

وجاء في منشور رئيس الجمهورية على الفايسبوك “ألف مبروك لأسرة التربية الوطنية، على تتويج الفريق الوطني لتلاميذ الثانوية. بلقب أبطال إفريقيا في أولمبياد الرياضيات، تمنياتي لكم بالنجاح والتفوّق الدائمين، إن شاء الله”.

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