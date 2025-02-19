رئيس الجمهورية يهنئ الكاتب ياسمينة خضرا

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الكاتب محمد مولسهول المدعو ياسمينة خضرا.

وهنأ الرئيس عبر حسابه الرسمي ياسمينة خضرا:”إلى إبن الجزائر البار محمد مولسهول المدعو ياسمينة خضرا .. أبارك لكم هذا الفوز العالمي، الذي تحصلتم عليه من قبل الدولة الصديقة إسبانيا، والذي أبرز مرة أخرى، قدراتكم العالية في مجال الرواية. ألف مبروك للثقافة الجزائرية وتمنياتي لكم بمزيد من التألق”.

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