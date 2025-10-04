إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يهنئ المتربصات والمتربصين بمناسبة الدخول المهني الجديد

بقلم م. فيصل
رئيس الجمهورية يهنئ المتربصات والمتربصين بمناسبة الدخول المهني الجديد
  • 406
  • 0

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم المتربصات والمتربصين المنتسبين للتكوين المهني بمناسبة الدخول المهني الجديد.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه على منصة إكس تغريدة جاء فيها:

دخولا موفقا لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للتكوين المهني..

و تمنى الرئيس تبون النجاح في مسار كسب المهارات التي تفتح لكم آفاقا مهنية في مختلف المجالات.

و حيا رئيس الجمهورية بالمناسبة كل المعلمين وعمال القطاع على مجهوداتهم التي سيبذلونها.

رابط دائم : https://nhar.tv/Khu7V
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer