رئيس الجمهورية يهنئ المتربصات والمتربصين بمناسبة الدخول المهني الجديد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم المتربصات والمتربصين المنتسبين للتكوين المهني بمناسبة الدخول المهني الجديد.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه على منصة إكس تغريدة جاء فيها:

دخولا موفقا لكل المتربصات والمتربصين المنتسبين للتكوين المهني..

و تمنى الرئيس تبون النجاح في مسار كسب المهارات التي تفتح لكم آفاقا مهنية في مختلف المجالات.

و حيا رئيس الجمهورية بالمناسبة كل المعلمين وعمال القطاع على مجهوداتهم التي سيبذلونها.