رئيس الجمهورية يهنئ المصارع عبد القادر بوعامر

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المصارع الجزائري عبد القادر بوعامر، بمناسبة نيله ذهبية الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ونشر رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، رسالة جاء فيها: “ألف مبروك للبطل عبد القادر بوعامر. على الميدالية الذهبية في الجودو بالألعاب البارالمبية”.

كما ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنجاز المصارع الجزائري، مضيفا: “شرّفت الألوان الوطنية”.