رئيس الجمهورية يهنئ المعلمين ويقدر جهودهم في يومهم العالمي
بقلم نادية بن طاهر
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المعلمين، في يومهم العالمي، منوها بما يبذلونه من جهود لأداء رسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الناشئة.
وغرد الرئيس تبون على حسابه بتويتر قائلا: “عشية اليوم العالمي للمعلمين، الموافق 05 أكتوبر، أتوجه بخالص التهاني،للسيدات والسادة المعلمين والأساتذة، منوها بمناسبة الدخول المدرسي، بما يبذلونه من جهود، لأداء رسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الناشئة من بناتنا وأبنائنا، ثروة الأمة وبناة جزائر الغد..جزائر الوفاء لتاريخنا المجيد”.
طالع أيضا:
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=994794