رئيس الجمهورية يهنئ الملاكمين والملاكمات المتوجين بالبطولة الإفريقية  

هنأ رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الملاكمين والملاكمات الجزائريين المتوجين بالبطولة الإفريقية التي احتضنتها الموزمبيق مؤخرا.

وكتب الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، اليوم الثلاثاء:” هنيئًا لمُلاكماتنا ومُلاكمينا على تتويجهم بالمرتبة الأولى في البطولة الإفريقية بموزمبيق..

وأضاف الرئيس تبون:”شرّفتم الجزائر ورفعتم رايتها مثلما وعدتم، قولا وفعلا. سألتقي معكم عن قريب إن شاء الله، مبروك لكم ومبروك للجزائر”.

للإشارة، حقق الملاكمون الجزائريون في البطولة الإفريقية بالموزمبيق 2022، ثمانية ميدالية منها واحدة ذهبية وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.

فيما حققت القفازات النسوية الجزائرية، 8 ميداليات، منها 3 ميدايات ذهبية و3 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين.