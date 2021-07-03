رئيس الجمهورية يهنئ المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على تأهله لنهائي كأس العرب

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني لفئة أقل 20 سنة عقب تأهله إلى نهائي كأس العرب للمنتخبات المقامة حاليا بمصر. وذلك بعدما تغلب أشبال المدرب محمد لاسات على المنتخب التونسي بثنائية نظيفة عشية اليوم السبت.

ونشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بعد تأهل الخضر إلى الدور النهائي جاء فيه:

“عشية عيد الاستقلال هاهي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة الأقل من 20 سنة. تقدم للشعب الجزائري إنجازًا كرويًا باهرًا، بتأهلها لنهائي كأس العرب. برافو وكل التوفيق في النهائي بحول الله.”