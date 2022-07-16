رئيس الجمهورية يهنئ الناجحين في البكالوريا ويوجه رسالة للراسبين

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، والتي أفرجت عن نتائجها منذ قليل.

وغرد الرئيس تبون على حسابه بتويتر قائلا: “تهانيّ لكل الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا. تمنياتي لكم بالتوفيق في مشواركم الجامعي. حظ أوفر للراسبين في الدورة القادمة، بحول الله”.

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الإعلان عن نتائج البكالوريا في الجزائر

هذا وأفرجت وزارة التربية الوطنية، في هذه الأثناء، عن نتائج شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا” دورة جوان 2022.

وأعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، أن معدل الإنتقال إلى الجامعة هو 9.50 مثلما كان السنة الفارطة. وهذا نظرا للظروف الصحية التي عرفتها الجزائر بسبب جائحة كورونا.

هذا وكشفت وزارة التربية الوطنية أمس الجمعة، عن تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا وهو اليوم السبت 16 جويلية 2022. بداية من الساعة الرابعة مساءً.

كما أوضحت الوزارة عبر بيانها أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا سيكون عبر موقع bac.onec.dz. وسيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالثانويات اليوم السبت على الساعة 16 سا.

وبخصوص التلاميذ المتدرسين والأحرار يمكنه الإطلاع على نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات bac.onec.dz. أومجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الـ 3 أوريدو، موبيليس وجازي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567*.

أما بالنسبة للمتدرسين فإن إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالثانويات سيكون اليوم السبت على الساعة 16 سا. أوعبر فضاء الاولياء: tharwa.education .gov. dz.

كما تقدمت الوزارة بالشكر والعرفان لكل أفراد الأسرة التربوية التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة متمنية النجاح لكل التلاميذ.

وحتى يتمكن التلاميذ وأولياءهم من الإضطلاع على نتائج البكالوريا عليهم تتبع هذه الطرق:

أولا: عبر الموقع الرسمي bac.onec.dz يمكنكم الولوج إلى هذا الرابط الذي فيه الخطوات التي تظهر النتائج : https://bit.ly/3PeHFg1

ثانيا: عبر الرسائل النصية القصيرة للمتعاملين الـ 3 أوريدو، موبيليس وجازي .. إضغط على الرابط لمعرفة الخطوات https://bit.ly/3o7R6lr.

حظ موفق للجميع

وزير التربية: 58.75 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا

كما قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بلغت 58.75 بالمائة على المستوى الوطني. وأشار وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية، قبيل الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا لدورة 2022، أن شعبة العلوم التجريبية تحصلت على المرتبة الأولى بنسبة 59.32 بالمائة. وأضاف الوزير، أنه مقارنة بالدورة الماضية التي بلغت نسبة النجاح فيها 61 بالمائة. فأن هذه الدورة تم فيها إتمام الدروس وكافة الفصول. وأضاف وزير التربية، أن نسبة النجاح حسب الشعب بلغت 54.80 بالمائة بالنسبة لشعبة آداب وفلفسة. كما بلغت نسبة النجاح في اللغات الاجنبية 64 بالمائة. وفي شعبة تسيير واقتصاد بلغت نسبة النجاح 52.92 بالمائة. أما شعبة العلوم التجريبية فقد بلغت نسبة النجاح 59.32 بالمائة . وفي شعبة الرياضيات بلغت نسبة النجاح 78 بالمائة. وبالنسبة لشعبة تقني ريـاضي: هندسة ميكانيكية: 56.87 بالمائة. بالإضافة كذلك إلى هندسة كهربائية: 65.15 بالمائة. وهندسة مدنية: 65.43 %. هندسة طرائق: 64.92 %

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