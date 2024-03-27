رئيس الجمهورية يهنئ باسيرو نديوماي فاي بانتخابه رئيسا للسنغال

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، باسيرو نديوماي فاي بانتخابه رئيسا جديدا للسنغال.

وقد أسفرت الانتخابات الرئاسية في السنغال عن فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي. حيث أعلن الائتلاف الحاكم في السنغال رسميا فوزه.

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، الرئيس الجديد من الجولة الأولى معتبرا ذلك فوزا للديمقراطية السنغالية.

ولم يسبق لديوماي فاي (44 عاماً) أن تولى منصباً وطنياً منتخباً. وسيصبح خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سنا في البلد الواقع في غرب أفريقيا ويبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة.