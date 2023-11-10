رئيس الجمهورية يهنئ زهور ونيسي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برقية تهنئة إلى الدكتورة زهور ونيسي

وجاء في البرقية:” يسعدني بمناسبة تكريمك من قبل المؤسسة الكويتيّة “سعاد الصباح” بـ “جائزة الوفاء” وأن تكوني الرمز المكرم للثقافة العربية لعام 2023. أن أوجّه إليك أحر التهاني وبالغ التقدير، على هذا التكريم المستحق. الذي يمثل تقديرا لمسيرتك الحافلة بالكتابة والإبداع، وعرفانا وإكبارا لدورك العلمي والفكري والمهني والاجتماعي الرائد، الذي ميّز مسيرتك الحافلة والسامية”.

كما أتمنى للأجيال الصاعدة أن تستمد التميّز والنجاح منك. وأنت نبع العطاء والتفاني والإخلاص في العمل والتربية والإرشاد بتعامل راق و خلق عال.. تقبلي أسمى مشاعر تقديري و احترامي.