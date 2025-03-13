رئيس الجمهورية يهنئ سلمة حدادي نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، سلمة مليكة حدادي. بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها.

وجاء في رسالة الرئيس تبون “يطيب لي أن أتوجه إليك بأحر التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة تسلم مهامك كنائب لرئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي. متمنيا لك التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية الهامة”.

إن توليك لهذا المنصب الرفيع يعبر عن المكانة التي تحظى بها الجزائر في قارتنا. ويعكس الثقة التي تتمتعون بها على المستوى القاري نظير كفاءتكم العالية في خدمة مصالح إفريقيا. وإنني على يقين بأن خبرتكم وحنكتكم ستساهمان في تعزيز المفوضية وتحسين أدائها. وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذه المؤسسة القارية الهامة.

وإذ أجدد لك خالص التـهاني، أؤكد دعمنا الكامل لك للقيام بمهامكم النبيلة. ولمدكم بالعون اللازم، والتنسيق معكم لخدمة مصالح بلدنا وقارتنا.

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