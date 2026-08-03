رئيس الجمهورية يُهنئ طلبة المدرسة العليا للرياضيات

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طلبة المدرسة العليا للرياضيات بعد النتائج الجد مشرفة في بلغاريا.

ونشر الرئيس تبون على منصة “إكس” تغريدة جاء فيها:” مشاركة دولية أخرى جدّ مشرفة تستحق التهنئة والتشجيع لطلبتنا في المدرسة الوطنية العليا للرياضيات.. فألف مبروك شمس الدين عبد العالي دراش، محمد أمير بن ملوكة. وهيثم إدريس أيت حمدوش المرتبة الأولى والثالثة من بين 130 جامعة و 48 دولة. شاركوا في المسابقة الدولية للرياضيات 2026 IMC التي احتضنتها بلغاريا. هكذا نريدكم دائمي التفوق والامتياز”.

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