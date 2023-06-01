رئيس الجمهورية يهنئ على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تهانيه، إلى مدير مجمّع سيفيتال، وكافة العاملين والعاملات، على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية.

وجاء في رسالة التهنئة: “على إثر تدشين مركّب سحق البذور الزيتيّة يوم أوّل أمس بمدينة بجاية ودخوله طور الإنتاج. أدعوكم إلى نقل عظيم امتناننا وتقديرنا إلى مدير مجمّع سيفيتال، مالك ربراب. وإلى كافة العاملين و العاملات على الجهود القيّمة التي بذلت من أجل تنفيذ الالتزام الذي تعهّد به بشأن إنجاز هذا المصنع وفي وقت قياسي. وبالتالي تحقيق ما يمثّل أحد التحديات الحالية للصناعة الوطنية”.

وأضاف الرئيس تبون: “وبقدر ما أتمنّى لهذا الإنجاز الصناعي أن يكون نموذجا للمؤسسات الاقتصادية المنتجة الناجحة. والتي بإمكانها أن تكون رافدا للاقتصاد الوطني من خلال ما تقدمه من خدمات جليلة للصناعة الوطنية. أغتنم هذه المناسبة للتأكيد مجدّدا على دعم الدولة الكامل ومرافقتها لكل المشاريع الاستثمارية الصناعية الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل. والهادفة إلى تقليص الواردات وتنمية الصادرات والمساهِمَة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد الوطني”.