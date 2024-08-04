رئيس الجمهورية يهنئ كيليا نمور بذهبيتها الأولمبية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور، لحصدها ذهبية الجمباز، في أولمبياد باريس 2024.

وخلال اشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تهنئة كيليا نمور، لنيلها ذهبية الألعاب الأولمبية 2024.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمته: “باسم الجيش الوطني الشعبي كافة، وباسم رئاسة الجمهورية، والشعب الجزائري كافة، نهنئ كيليا نمور، لتتويجها بالميدالية الذهبية”.