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الوطني

رئيس الجمهورية يهنئ مهنيي الصحة بمناسبة يومهم العالمي

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يهنئ مهنيي الصحة بمناسبة يومهم العالمي
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهنيي وعمال قطاع الصحة، باليوم العالمي للصحة. وذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

كما أشار الرئيس تبون، في رسالة التهنئة، إلى “التزامنا اليوم يتعزز باستمرار من خلال جهود الحكومة في الحفاظ على النظام الوطني”. “للرعاية الصحية المجانية وترقيته”.

في حين، أكد رئيس الجمهورية، أن النظام الوطني للرعاية الصحية سمح للجزائر بتبوؤ مرتبة متقدمة في تصنيف الدول الافريقية الرائدة في مجال  التغطية الصحية الشاملة .

وأضاف الرئيس نبون، أن الجزائر  تحتفي اليوم العالمي للصحة وقد حققت انجازات ومكاسب عديدة. تؤكد التزام الدولة بضمان الحق في حماية الصحة العمومية.

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