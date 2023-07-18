رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الصيني بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تهانيه لنظيره الصيني شي جين بينغ.

كما تأتي تهنئة الرئيس تبون، بعد إعادة الرئيس الصيني، أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني.

وأجرى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، محادثات موسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

كما شملت المحادثات بين الرئيسين أعضاء وفدي البلدين. وكان لرئيس الجمهورية لقاء ثنائي على انفراد مع نظيره الصيني. في قصر الشعب ببكين.