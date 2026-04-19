رئيس الجمهورية يهنئ وزيرة الثقافة والفنون على نجاح زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى عنابة

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرة الثقافة والفنون على مجهوداتها المبذولة لإنجاح زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى ولاية عنابة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع: “استهل رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء بتهنئة السيدة وزيرة الثقافة والفنون على مجهوداتها المبذولة لإنجاح زيارة البابا ليون بولاية عنابة”.