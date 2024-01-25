رئيس الجمهورية يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد على التأهل المزدوج إلى المونديال و نهائي البطولة الإفريقية.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون خلال تغريدة له. عبر صفحته الرسمية على “إكس” “مبروك للفريق الوطني لكرة اليد، على تأهله المزدوج إلى المونديال ونهائي البطولة الإفريقية”.

كما أضاف رئيس الجمهورية “شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يُلزم المسؤولين المعنيين، بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه”.

وختم الرئيس تبون “أتمنى لكم كل التوفيق في النهائي، بحول الله”.

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