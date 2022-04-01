رئيس الجمهورية يهنىء الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ان اعلنت لجنة الاهلة تعلن غدا السبت اول ايام شهر رمضان في الجزائر.
وبالمناسبة وجه الرئيس تبون خطابا للأمة دعا فيه الجزائريين لإغتنام الشهر الفضيل لتقوية أواصر الأخوة والتضامن فيما بينهم.
كما حث الرئيس تبون التجار بهذه المناسبة إلى عدم الإنسياق للربح السهل وأن يكونوا رحماء بالمواطنين. بالإضافة إلى الإبتعاد عن الإستهلاك المفرط وسوء التبذير.
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أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم السبت أوّل أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضحت اللجنة في بيانها عن ثبون هلال غرة شهر رمضان وبهذا فإن اليوم هو المتمم لشهر شعبان وعليه يكون يوم السبت الأوّل من شهر رمضان عام 1443.
وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء. هذا وإجتمعت اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية اليوم بدار الإمام بالمحمدية في العاصمة لرصد هلال رمضان هذا العام .
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أعلنت كل من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. أن غدا السبت 2 أفريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأحد 3 أفريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد عدم ثيوت رؤية هلال الشهر الفضيل.
كما أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا سيكون بعد غد الأحد 3 أفريل.
وغرد مركز الفلك الدولي على تويتر “أندونيسيا تعلن رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا. عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك”.
كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.
للتذكير، أعلمت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المواطنين، عن موعد ليلة الشك لرمضان الكريم.
وجاء في بيان للجنة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1443 ه/2022 م. سيكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443 ه، الموافق لـ1 أفريل 2022 م.
وأضاف البيان، أنه وإحياء لهذه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب. بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي، المحمدية بالجزائر العاصمة. وستبث عبر وسائل الإعلام.
وتابع البيان: “نسأل الله العلي القدير أن برفع الوباء والبلاء عن الجزائر وعن البشرية جمعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه”. كما تمنت اللجنة رمضانا كريما لكل الأمة الإسلامية.
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إمساكية شهر رمضان 2022 لولايات الجزائر
تستعد الدول العربية والإسلامية، لإستقبال شهر رمضان الكريم لسنة 1443 هجرية، الأسبوع المقبل.
ومع حلول الشهر المبارك، يبحث الجميع عن مواعيد الإفطار والإمساك.
وتجدون في الرابط التالي، إمساكية شهر رمضان الكريم 1443 هجرية الموافق لـ2022 ميلادي، بالجزائر وفي 58 ولاية.
ولتحميل الإمساكية ما عليكم سوى النقر على الرابط التالي:
هذه مواقيت العمل خلال الشهر المبارك
حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وحسب بيان للمديرية العامة للوظيف العمومي، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
كما أن مواقيت العمل ستكون من الساعة السابعة صباحا الى الثانية زوالا في الولايات الجنوبلية على غرار أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار وأولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.