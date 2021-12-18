رئيس الجمهورية يهنىء الخضر بعد التتويج بكأس العرب

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امسية اليوم، المنتخب الوطني بعد فوزه بكأس العرب أمام المنتخب التونسي.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه في التويتر جاء في مضمونها:

“مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا”

هذا وتوّج أمسية اليوم السبت، المنتخب الجزائري المحلي، بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

وسجل أهداف المباراة اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

كما أضاف براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125 من عمر المواجهة التي امتدت الى الأوقات الإضافية.