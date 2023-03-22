قناة النهار رئيس الجمهورية يهنىء الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم بقلم النهار أونلاين نشر في 22 مارس 2023 - 20:21 شارك غرِّد أرسل 65 0 رئيس الجمهورية يهنىء الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vOHhP اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جمهورية أوغندا قناة النهار 11 مارس بعد أكثر من نصف قرن .. تلميذات متوسطة إبن خلدون يلتقين في بوسعادة قناة النهار 10 مارس توقيف إمرأة تقوم بالنصب و الإحتيال بإستعمال الشعـ.ـوذة بالمشرية في النعامة قناة النهار 21 مارس لاعبو المنتخب الوطني يصلون إلى الجزائر تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر قناة النهار 20 مارس شنقريحة : الجزائر رافقت البلدان الإفريقية في تسوية أوضاعها الأمنية بتفضيل احترام سيادة الدول قناة النهار 06 مارس نقص في مادتي الزيت والسميد يؤرق أصحاب محلات بيع زلابية بوفاريك قناة النهار 07 مارس بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر قناة النهار 19 مارس تلمسان : عاصمة التوابل..محج العديد من الزوار عبر الوطن مع إقتراب رمضان قناة النهار 21 مارس فيديو حصري..وزيرة البيئة تُفاجئ صاحب مؤسسة في الطاقة الشمسية بقرار الامتياز..حوار شيق وصادم قناة النهار 10 مارس المعهد الجزائري للبترول..خزان الكفاءات البشرية لقطاع الطاقة والمناجم قناة النهار 07 مارس