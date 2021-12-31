رئيس الجمهورية يهنىء كل أطباء الجزائر وشبه الطبيين بمناسبة السنة الجديدة 2022

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كل أطباء الجزائر وشبه الطبيين بمناسبة السنة الجديدة 2022.

ونشر رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه على التويتر هذا مضمونها “إلى كل أطباء الجزائر وشبه الطبيين الذين تتواصل تضحياتهم في سبيل عافية الجزائر، إليكم مني باسم الشعب الجزائري أسمى آيات التقدير و الإمتنان بمناسبة حلول العام الجديد شكرا لكم يا أفذاذ”.

كما هنأ الرئيس تبون كل الضباط، وضباط الصف،و جنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بالمناسبة وكتب تغريدة “عام سعيد، وتهانيّ الخالصة لكل الضباط، و ضباط الصف،و جنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عاشت الجزائر حرّة أبيّة ”

وبمناسبة السنة الجديدة هنأ الرئيس تبون أفراد سلاح الدرك الوطني، وسلك الشرطة، وأعوان الحماية المدنية، والجمارك. وكتب الرئيس تبون ” تهانيّ الخالصة وتمنياتي الصادقة لكم جميعا بالتوفيق والعافية، بمناسبة حلول العام الجديد 2022 ..تحيا الجزائر”.

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توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الموريتاني. محمد ولد الشيخ الغزواني، بالجزائر العاصمة، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وحسبما أفادت به “وأج” فقد شارك في هذه المحادثات، عن الجانب الجزائري، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود. بالإضافة كذلك إلى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد.

كما شارك في المحادثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي. بالإضافة كذلك إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.

وأضاف المصدر، أنه من الجانب الموريتاني، فقد حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

للإشارة فقد كان الرئيس الموريتاني قد حلّ أمس الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام.وكان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

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