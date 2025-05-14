رئيس الجمهورية يواصل زيارة دولة إلى جمهورية سلوفينيا

يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بدعوة من نظيرته ناتاشا بيرتس موسار.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية في وقت لاحق من نهار اليوم بزيارة مواقع سياحية وفضاءات متخصصة في تربية الخيل. بالإضافة إلى شركة للصناعات الفضائية والذكاء الإصطناعي.

وكان برنامج يوم أمس من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا قد طبعه نشاط مكثف. حيث أجرى محادثات ثنائية على انفراد وأخرى موسعة مع نظيرته السلوفينية. ومحادثات أخرى جمعته مع الوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب. حيث أشرفا على التوقيع على إعلان مشترك بين البلدين وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود تخص قطاعات إستراتيجية.

وبعد أن استقبل من طرف رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش. أشرف رئيس الجمهورية رفقة نظيرته السلوفينية على افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-السلوفيني. حيث دعا خلاله رجال الأعمال من البلدين إلى العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. لتكون في مستوى التفاهم السائد بين الجزائر وسلوفينيا وعلاقاتهما السياسية الجيدة.

كما تميز اليوم الثاني من هذه الزيارة بتنظيم الرئيسة السلوفينية مأدبة عشاء واحتفالية عالمية على شرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والوفد المرافق له بقصر بردو المتحف.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد حل الاثنين الفارط بالعاصمة ليوبليانا، مرفوقا بوفد وزاري هام يضم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف. بالإضافة كذلك إلى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وزير الصناعة سيفي غريب. وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة. وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي.

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