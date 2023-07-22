رئيس الجمهورية يواصل زيارة عمل إلى تركيا

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، زيارة العمل التي يجريها منذ يوم أمس الجمعة إلى جمهورية تركيا الشقيقة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، سيلتقي الرئيس تبون خلال هذه الزيارة أخاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعرف العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وتبادل البلدان، زيارات رسمية مكثفة ونوعية، سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.

وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس الجمعة بإسطنبول تركيا رفقة وفد وزاري هام.