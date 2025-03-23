رئيس الجمهورية يوافق على إستيراد مليون رأس من الماشية

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، على استيراد مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وترأس اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. حيث استمع الرئيس تبون نتائج الاستشارة الدولية بشأن استيراد المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

في سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مخطط صارم لمكافحة الجراد على الحدود الجنوبية .