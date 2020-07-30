رئيس الجمهورية يوافق على مخطط رفع انتاج الحبوب.. وهذه تفاصليه

تخطط الحكومة لرفع مساحات الأراضي الفلاحية المسقية لإنتاج الحبوب إلى خمسمائة ألف هكتار في آفاق 2024 وتقليص فاتورة الواردات بثمانمائة مليون دولار.

وأفاد عبد الحميد حمداني، المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين”، اليوم الخميس، بأن مخطط إنعاش القطاع فيما يتعلق برفع قدرات الإنتاج الوطني من الحبوب على اختلاف أنواعها سيرتكز على توسيع مساحة السقي التكميلي إلى خمسمائة ألف هكتار.

وأكد حمداني، على أن المخطط هذا قد تم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أشغال آخر مجلس للوزراء الأحد المنصرم، الذي عبر عن ارتياحه لمضامين المخطط القاضي برفع حجم الإنتاج في الهكتار الواحد إلى 50 أو 60 هكتار.

ومن بين المحاور التي ارتكز عليها المخطط، تلك التي تتعلق ببرنامج التخزين من خلال انجاز 14 صومعة ما يسمح برفعه إلى 3 ملايين و500 ألف قنطار في آفاق 2024، حيث شدد وزير الفلاحة هنا على ضرورة تجميع أكبر قدر ممكن من الحبوب وبلوغ حجم يصل إلى خمسين مليون قنطار سنويا.

ودعا حمداني، إلى المتابعة التقنية للبذور والزام التقنيين بالخروج من المكاتب والقيام بالعمل الميداني لانجاح مخطط الإنعاش الفلاحي ومن ثمة التمكن من تحقيق خمسين من المائة على الأقل من الأمن الغذائي للجزائر عن طريق تشجيع الاستثمار بقرارات لا مركزية ودون بيرواقرطية وكذا الاعتماد على رقمنة القطاع.

وأعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن استيائه من ظاهرة تبذير الجزائريين للخبز والتي وصلت الى 350 مليون خبزة في السنة.

منتجو البطاطا بالجلفة بإمكانهم تخزينها مجانا بالمخازن العمومية

وأفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بأن مشكلة تخزين منتوج البطاطا لدى منتجي البيرين بولاية الجلفة قد تم حلها من خلال تمكينهم من تخزينها على مستوى المخازن العمومية التابعة لمجمع “أغرولوغ” بولايات الجلفة وسطيف وميلة بالمجان.