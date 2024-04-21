رئيس الجمهورية يوافق على مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن مراجعة منح المتقاعدين تأتي تقديرا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن.

كما تهدف إلى الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهم، حسب ذات البيان.

ووجه الرئيس تبون الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.