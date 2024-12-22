رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على هذه الاجراءات الاضافية يجب أن تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإنه سيتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

كما تم خلال الاجتماع، المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية.

وفي هذا الصدد، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.

وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.