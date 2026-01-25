رئيس الجمهورية يوجه بتطوير قطاع الصيد البحري لسنة 2026

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يشكل أولوية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج.

كما أعلن الرئيس، خلال ترؤسة اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أن الدولة ستواصل دعم الصيادين وتشجيعهم عبر التسهيلات والتحفيزات. مع إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة لتعظيم حصص الجزائر من الصيد البحري.

وفي هذا الإطار، أمر الرئيس بإشراك فيدرالية الصيادين في كل القرارات المتعلقة بالقطاع، واعتماد المكننة الحديثة في التشجير لزيادة إنتاج الأشجار المثمرة، مع التركيز على الأنواع ذات المردودية الاقتصادية العالية مثل أشجار الأرقان.