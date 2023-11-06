رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى المجلس الأعلى للقضاء

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملا. والانخراط بكل حزم لاحترام أخلاقيات وضوابط القضاء والتصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة.

وخلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، عبر رئيس الجمهورية على تقدير الدولة لما يبذله القضاة من جهد. لحفظ الحقوق ومحارية الاجرام والفساد.

كما أهاب رئيس الجمهورية بكل القضاة الحريصين على الاطلاع بمسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الدستور كرس العديد من الحقوق وعلى رأسها الحق في التقادم.

وقال الرئيس تبون “أعبر في هذه المناسية على تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد”.