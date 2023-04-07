رئيس الجمهورية يوجه دعوة لرئيسة البيرو لزيارة الجزائر

كشف السفير الجديد لجمهورية البيرو بالجزائر، خورخي إدواردو وارست كالي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه دعوة رسمية لرئيسة البيرو لزيارة الجزائر.

وأوضح السفير، في تصريح صحفي عقب تسليم أوراق إعتماده لرئيس الجمهورية، بأن لقاءه بالرئيس تبون، شكل فرصة للتطرق الى المبادئ التي تجمع بين البلدين من بينها مبدأ عدم الانحياز.

كما أكد سفير البيرو أن هذا اللقاء كان “ثريا ومهما جدا”. مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس تبون على “رغبته الكبيرة في تكريس خبرته الدبلوماسية في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

يذكر أن مراسم الاعتماد جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد نذير العرباوي.