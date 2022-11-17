قناة النهار رئيس الجمهورية يوجه رسالة أخوة وصداقة للشعب و الشباب الكوبي بقلم قناة النهار نشر في 17 نوفمبر 2022 - 14:59 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 48 0 رئيس الجمهورية يوجه رسالة أخوة وصداقة للشعب و الشباب الكوبي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GYyHj رئيس الجمهورية اقرأ أيضا صريح جدا: الأغواط.. إرتياح كبير بوفرة المواد الغذائية واسعة الإستهلاك قناة النهار 09 نوفمبر حكاية نجاح: مغتربون في الجزائر يصنعون الحدث والتميز وتحدي للصعاب قناة النهار 09 نوفمبر بلماضي: نملك لاعبين بمستوى عالي سيقدمون الكثير للمنتخب قناة النهار 17 نوفمبر طالع هابط: شاهد آخر خرجات والي ولاية تيارت وكيف تعامل مع مستثمر إستغل أرض فلاحية لبناء مصنع الأجر قناة النهار 10 نوفمبر فضـ.ـيحة في "ملعب وهران" و إلغاء الندوة الصحفية بسبب غياب الإضاءة قناة النهار 16 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة النهار 01 نوفمبر فتحي .. قصة شاب يسترزق من بيع الشاي قناة النهار 11 نوفمبر ندوة صحفية لوزير التجارة على هامش أشغلال المجلس الإقتصادي على المستوى الوزاري للقمة العربية قناة النهار 28 أكتوبر بعد كل نشرة جوية خاصة.. فرق بالنقاط السوداء لتجنب الفيضانات وغلق الطرقات قناة النهار 04 نوفمبر شوفو حكايتي: قصة أم لاتعلم إن كان إبنها حيّا أو ميّـ ـتا بعد ركوبه قوارب المـ ـوت قناة النهار 30 أكتوبر