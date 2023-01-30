رئيس الجمهورية يوجّه رسالة إلى أمير الكويت

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية لأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد قام بتسليم الرسالة السفير عبد الحميد عبداوي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. حيث تم إستقباله اليوم بالكويت من قبل وزير الخارجية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتندرج الرسالة في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وتعميق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. والحرص على مواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية.